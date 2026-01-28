Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın bina inşaatının üçüncü ve dördüncü etabı başladı. Başbakan Yardımcılığı ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.

İlk olarak birinci etap karkas inşaatı tamamlanan binanın kaba inşaatını ve dış kaplamasını kapsayan ikinci etabı tamamlanarak ilgili firma tarafından teslim edildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının ince işçiliğini kapsayan final etabı ise sözleşme gereği beş ayda tamamlanacak.

Yaklaşık çeyrek asır önce meydana gelen yangın sonucu tamamen zarar gören ve ardından yeniden inşa edilen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, etaplar hâlinde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla çağdaş standartlara kavuşturuluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2. Etap çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanmış, 2026 yılı içerisinde ise 3. ve 4. Etap yapım ve ekipman alımı ihaleleri sonuçlandırılarak uygulama süreci başlatılmıştı.

3. Etap Yapım İşleri kapsamında ise; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, elektrik tesisatı ile iç mefruşat kapsamında yer alan mobilyalar, salon koltukları, akustik paneller ve sahne altyapısına yönelik çelik imalatları yapılıyor. Bu etap, Buldukmen Şirketi tarafından yürütülüyor.

4. Etap Çalışmaları ise; ışık, ses ve sahne sistemleri ile döner sahne imalatını uluslararası ihale yöntemiyle gerçekleştirildi. Söz konusu etap için Zarf Yapı İnşaat Şirketi ile sözleşme imzalandı.

Etap çalışmalarının eş zamanlı ve koordineli şekilde sürdürülmesiyle birlikte, bu yıl içerisinde tüm etapların tamamlanması ve temmuz ayında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yenilenmiş, modern ve tam donanımlı hâliyle açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının sona gelmesi dolayısı ile mutlu olduklarını dile getirerek, yıllardır süren hasretin sona erdiğini ifade etti

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının 3. ve 4. etap yapım ve ekipman alımına ilişkin sözleşmelerinin imzalanmasının, ülke kültür ve sanat yaşamı açısından son derece önemli bir dönüm noktası olduğunu da vurguladı.

Ataoğlu, yaklaşık 27 yıl önce yaşanan talihsiz yangın sonrası tamamen zarar gören ve uzun yıllardır yeniden halkla buluşturulması için büyük bir özveriyle çalışılan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının, yürütülen etaplı çalışmalar sayesinde çağdaş standartlarına kavuşturulacağını belirtti.

Etap çalışmalarının eş zamanlı ve koordineli şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Ataoğlu, “Hedefimiz, tüm etapları bu yıl içerisinde tamamlamak ve Temmuz ayında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binamızı yenilenmiş, modern ve tam donanımlı haliyle halkımızın hizmetine açmaktır” dedi.

Kültür ve sanatın bir toplumun kimliğinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Ataoğlu, “Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, sadece bir bina değil; sanatın, yaratıcılığın ve kültürel üretimin kalbidir. Bu eseri ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm müdür ve personelime, yüklenici firmalara ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.