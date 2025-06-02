KTEV’den yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs'ta düzenlenen imza töreninde protokole, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve ŞMYD Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya imza koydu.

Protokol uyarınca 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında İskele ve Mağusa bölgelerinde vatandaşlar tarafından KTEV’e yapılacak çelenk bağışlarından ŞMYD’ye bağış yapılacak. Çelenk bağışları KTEV ve ŞMYD arasındaki işbirliği kapsamında sürdürülecek.

Protokol ile KTEV ve ŞMYD arasında 2023 yılında ‘Şampiyon Melekler Burs Protokolü’ ile başlayan işbirliğinin daha ileriye taşındığı ifade edilen açıklamada, KTEV'in 0533 8779200 numaralı whatsapp telefon ve mesaj hattı ile 0392 228 92 00 numaralı sabit telefon hattından çelenk bağışı yapılabileceği ve bilgi alınabileceği kaydedildi.