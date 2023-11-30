Gazimağusada binlerce kişi “Adalete Işık Tut” sloganıyla ve meşalelerle “Şampiyon Melekler” için ve deprem suçlularının olası kastla yargılanması talebiyle yürüdü

Karakaya: “Can parçalarımızın hakkını aramak ve adalet adına meslek icra edenlere sesimizi duyurmak için yollardayız”

“Gerekirse dünyanın her yerinde ve son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz”

Gazimağusa, 30 Kasım 23 (TAK) 6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i KKTC’den 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili yakın zamanda Adıyaman’da başlaması beklenen davada 11 sanığın olası kastla yargılanmasını talep eden binlerce kişi, Meleklerin şehri Mağusa’yı meşalelerle aydınlattı.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine ses vermek üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe aileler başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkan ve temsilcileri, öğrenciler, aileler ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar katıldı.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji önünden başlayan yürüyüş Mağusa’nın simgesi olan Zafer Anıtı’nda tamamlandı. Eylem sırasında meşalelerle "ADALET" yazıldı. Hukukçular yürüyüşe cübbeleriyle katılırken, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri “İsias Ortak Davamız” pankartını taşıdı. Yürüyüşün sonunda Şampiyon Melekler için taşınan meşaleler Zafer Anıtı’nın etrafına bırakıldı.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, burada yaptığı konuşmada “Esas şimdi başlıyor” diyerek adalete ışık tutmak, suçluların olası kastla yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine seslenmek için yollarda olduklarını söyledi.

Karakaya, bilirkişi raporlarının da söylediği, herkesin de bildiği gerçeğin hukukun üstünlüğüyle ispatlanması için mücadele ettiklerini ifade ederek, “Deprem suçlularının cezası ancak olası kastla verilebilir” dedi.

Kamuoyuyla paylaşılan iddianame için kabul veya iade konusunda tanınan 15 günlük sürenin yarın dolacağını söyleyerek, bu nedenle bu akşam bu yürüyüşü düzenlediklerini kaydeden Ruşen Karakaya, “Gerekirse adalet yerini bulana dek, dünyanın her yerinde ve son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz …” şeklinde konuştu.

Can parçaları Şampiyon Meleklerin, kısacık hayatlarında şenliklerle, kutlamalarla, spor karşılaşmalarıyla Mağusa sokaklarına neşe saçtığını söyleyen Karakaya, 6 Şubat’tan bu yana adalet ve şampiyonların adını yaşatmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Yoklama alındı.. Yürüyüşe katılanlar gözyaşlarını tutamadı…

Konuşmasını 6 Şubat’ta kaybettikleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve velililerin adını çağırıp yoklama alarak tamamlayan Karakaya, gözyaşlarını tutamayan kalabalığa, “Ağlamak yok, mücadeleye devam” diyerek seslendi.

Karakaya’dan sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da açıklama yaptı.