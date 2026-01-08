CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ülkedeki sağlık sisteminin mevcut sorunları ve hemşirelik mesleğinin geleceği ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hemşirelik mesleğinin itibarının korunmasının ve çalışma koşullarının iyileştirilerek cazip hale getirilmesinin partinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, hemşirelerin güvenli ve standartlara uygun ortamlarda görev yapmalarının, sağlık hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. Ülke genelinde yaşanan hemşire açığına dikkat çeken İncirli, hem kamuda hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan hemşirelerin yetiştirilmesi için stratejik planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

Sıla Usar İncirli, sağlık hizmetlerinin kalitesine ve sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, hemşirelik hizmetlerinin her alanda geliştirilmesinin, toplumsal sağlığın güçlendirilmesinde yaşamsal bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinde temel hedeflerinin hem hizmet verenin hem de hizmet alanın mutlu olduğu bir sistem olduğunun altını çizen İncirli, yakın zamanda gerçekleşmesi kaçınılmaz olan erken genel seçimle birlikte 2026 yılını ‘’büyük değişim yılı’’ olarak niteledi.

Ziyarette, CTP heyetinde Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Devrim Barçın ile MYK üyeleri Koral Aşam ve Feriha Tel eşlik etti. Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve beraberindeki heyet de görüşmede hazır bulundu.