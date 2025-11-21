Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre,Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı (Turkic Red Network) Başkanlar Konseyi’nin ilk toplantısı, 19 Kasım’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi.

Türk dünyasında insani yardım alanında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu yüksek düzeyli toplantıya, “Gözlemci Üye” sıfatıyla davet edilen Kıbrıs Türk Kızılay, bölgesel insani diplomasiye ilişkin vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koydu ve “2026 Stratejik Yol Haritası” çalışmalarına katkı sundu.

Toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Sharifov, Ağ Başkanı ve Kırgızistan Kızılayı Başkan Çingiz Çakıpov, Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslanov, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kazakistan Kızılayı Başkan Yerkebek Argımbayev, Özbekistan Kızılayı Başkanı Zafarjon Rakhmanov, Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Türkmenistan Kızılayı Başkanı Maral Achilova ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) temsilcisi Alexander Mordovin katıldı.

Toplantıda gündemin temel başlıkları 2025 yılı kazanımlarının gözden geçirilmesi, 2026 Planı ve yönetişim kararları oldu. Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezen, iş birliği vizyonunu paylaştı.

Sezen, “2026 Stratejik Yol Haritası” oturumunda yaptığı konuşmada Başkanlar Konseyi’nin ilk toplantısının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı’nın bölgesel insani diplomasi için değerli bir platform olduğunu ifade etti.

Sezen, Ağ’ın ulusal kapasiteleri birbirine bağlayan, yerel sahipliği güçlendiren ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi içinde ortak sesi daha görünür kılan bir yapı sunduğunu belirtti. Ayrıca Kıbrıs Türk Kızılay’ın Türk Kızılay ve uluslararası paydaş örgütlerle (IFRC, ICRC ve ICIC) yürüttüğü iş birliklerinden edindiği deneyimi ortak insani misyonun hizmetine sunmaya hazır olduğunu dile getirdi

Toplantının sonunda, Ağ üyeleri tarafından Bakü Bildirisi imzalanarak resmiyet kazandı. Bildiri, Türk Kızılay Ağı’nın, TDT üye devletlerinin Kızılay ve Kızılhaç dernekleri arasında kurumsal iş birliğini, koordinasyonu ve tecrübe paylaşımını güçlendiren önemli bir mekanizma olduğunu teyit etti.

Bildiri kapsamında 2026 için öne çıkan ortak taahhütler şöyle belirlendi:

“Afet hazırlığı ve müdahalesi, sağlık ve ilk yardım, gençlik-gönüllülük, iklim dayanıklılığı ve insani diplomasi alanlarında kapsamlı bir 2026 Eylem Planı hazırlanması.

Uluslararası ortaklarla, özellikle IFRC ile iş birliğinin geliştirilmesi ve Ağ’ın uluslararası platformlardaki ortak sesinin güçlendirilmesi.

Bölgesel dayanışmanın artırılması ve kriz/afet dönemlerinde ortak insani girişimlerin güçlendirilmesi.”

Toplantıda, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı’nın dönem başkanlığı Azerbaycan’a devredildi. Başkanlar Konseyi’nin bir sonraki toplantısının ise 2026 yılında Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.

Mayıs ayında Kıbrıs Türk Kızılay, Türkmenistan Kızılayı ve Macaristan Kızılhaçı ile birlikte ağa “gözlemci üye” olarak kabul edilmişti.