Kuzey Kıbrıs Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin 38’nci oturumu 26-27 Mayıs’ta Tunus’ta gerçekleştirildi.

Oturumda bölgesel ve uluslararası insani yardım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, UHİK Başkanı Ali Mahmoud Bouhademah, Türkiye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Filistin, Tunus, Senegal ve Gine’den Kızılay ve Kızılhaç yetkilileriyle ikili temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, Kıbrıs Türk Kızılay’ın uluslararası insani yardım ağına entegrasyonu, kurumsal kapasite geliştirme ve ortak operasyon alanlarının artırılması, Kıbrıs Türk Kızılay Dostları Grubu'nun gelecekteki yol haritası ve liderlik yapısına ilişkin iş birlikteliği değerlendirildi.

Uluslararası Hilal İslam Komitesi, Kıbrıs Türk Kızılay Dostları Grubu Raporu’nda, İİT üyesi ülkelerdeki Kızılay ve Kızılhaç derneklerine, Kıbrıs Türk Kızılay ile ortak insani yardım faaliyetleri yürütme çağrısı yaptı.

Raporda Kıbrıs Türk Kızılay’a Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi içerisinde tanınan “gözlemci” statüsünün uygulanmasına vurgu yapıldığı kaydedildi.

Genel Başkanı Sezen, UHİK’in verdiği açık ve güçlü desteğin, Kıbrıs Türk Kızılay’ın kurumsal varlığı için büyük anlam taşıdığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Hilal İslam Komitesi gibi prestijli ve etkili bir platformda Kıbrıs Türk Kızılay’ı temsilen bulunmak, uluslararası insani yardım camiası tarafından bize duyulan güvenin bir tezahürüdür. Oturumda alınan kararlar, Kıbrıs Türk Kızılay’ın görünürlüğünü ve etki alanını artırmak adında büyük önem taşıyor. UHİK’in açık desteği, gözlemci statümüzün kurumsal düzeyde tanınması ve Dostlar Grubu’nun çalışmalarında Kıbrıs Türk Kızılay’ın rolünün pekiştirilmesi, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmuştur. Uluslararası iş birliklerimizi daha da güçlendirerek hem bölgemize hem de küresel insani yardım sistemine katkımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”