Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL milletvekili ve Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros yaptığı açıklamada yeni mevzuatla birlikte kontrol, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmasının devreye girdiğini belirtti.

Gazete, Kettiros’un Kıbrıs Türk mallarının onarımıyla ilgili prosedürlerin hızlandırılmasıyla ilgili öneriler sunduğunu da iletti.

Yeni mevzuatla birlikte Kıbrıs Türk mallarının artık açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bir yarışmayla yalnızca 1974 göçmenlerine verileceğini kaydeden gazete, hayatını kaybeden bir göçmenin, hayatını kaybettiği zaman sahip olduğu Kıbrıs Türk malının kira sözleşmesinin, ikamet amaçlı olarak mirasçılarına devredilmesi konusunun da düzenlendiğini ekledi.

Gazete, sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yalnızca ikamet amaçlı olarak söz konusu kira sözleşmesinin hak sahibi tarafından başka bir göçmene devredilmesi konusunun düzenlendiğini de ekledi.