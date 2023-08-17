Hatay Valiliği’nin altyapı çalışmalarında sona geldiği Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’ne 490 konut gönderildi, 17 konut daha ay sonuna kadar gönderilmiş olacak. İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak olan 507 konut Hatay’da evi olmayanların hizmetine sunulacak.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinde yaraların sarılabilmesi adına 44 örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Hatay’da evsiz kalan vatandaşlar için söz verdiği 500 konteynır konut projesini hayata geçirdi.

Platformun Koordinatörlüğü görevini üstlenen Erçin Tekakpınar ve projede aktif olarak görev yapan İçim Çağıner Kavuklu’nun paylaştığı bilgilere göre, bağışlarla bugüne kadar yapılan 490 konteynır konut Hatay’da valiliğin gösterdiği alana götürüldü ve yaşama hazır hale geldi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesi ustaların ellerinde şekillenen konteynır konutlar tam 900 tır ile Hatay’a taşındı.

Verilen bilgiye göre yapımı tamamlanma aşamasına gelen içlerinde banyo, tuvalet, mutfak olan 17 adet konut daha Hatay’a götürülecek ve toplam 507 adet konteynır ev Hatay’da kurulan Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’ndeki yerini alacak.

Hatay Valiliği’nin de buraya gerekli alt yapıyı sağlamasıyla birlikte Eylül ayı başında burada tam anlamıyla yaşamın başlayacağı kaydedildi.



43-44 milyon TL’ye mal oldu

Projenin başladığı zaman dolar kurulunun karşılığının 19 TL olduğu, bugün ise 27 TL’ye ulaşması nedeniyle planlananın dışında kaynağa ihtiyaç duyulan proje için bugüne kadar yaklaşık 40 milyon TL harcandı.

Projenin tam olarak noktalanmasının 43-44 milyon TL’ye mal olacağı düşünülüyor.

Gerek maddi, gerekse malzeme anlamında yapılan bağışlarla hayata geçen proje kısa bir süre yaşanan aksilikler nedeniyle gecikmiş olsa da artık bitme aşamasına geldi.

Platformun koyduğu hedefe ulaştığı bilgisi verilirken, hükümetin de platformun inşa ettiği sayı kadar konteynır konut inşa ettirip Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’nün bin konteynır konuttan oluşturma hedefi bulunuyor.

İkinci hedef Yenierenköy Lisesi’ne kalıcı yatırım

Bu arada İçim Çağıner Kavuklu’nun verdiği bilgiye göre platform Hatay’daki Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü projesi sonrasında da çalışmaya devam edecek.

Bu birlikteliğin sağlanmasının önemine değinen Kavuklu, eğitim yuvalarında yaşanan sıkıntılara değindi. Bundan sonraki hedeflerinin deprem felaketinden önce de yıkılması gerektiği raporu verilen Yenierenköy Lisesi’ne katkı yapmak olduğunu belirterek, “Buraya kalıcı bir kafeterya yapmak istiyoruz” dedi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını belirten Kavuklu, bunun için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

