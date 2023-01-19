Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 18 Ocak 2023 tarihli Sağlık Bakanlığı kararı ile aşıların sadece Sağlık Bakanlığı kurumlarında yapılacağı, ücretsiz özel kuruluşlara verilmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İnsanlık tarihinde koruyucu sağlık hizmetlerinde modern bilimin en önemli buluşun aşılar olduğunun ifade edildiği açıklamada, yaygın aşılama nedeniyle çiçek hastalığının görülmez olduğu, düzenli aşılama nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre her yıl 2,7 milyon çocuk, kızamık veya komplikasyonları nedeniyle ölmekten kurtulduğu ifade edildi.

“Çocuk felci aşısı nedeniyle engelli kalma ihtimali olan binlerce çocuk düzenli aşılama sayesinde yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmektedir. Unutulmamalıdır ki; enfeksiyonlardan korunmanın en kolay, ucuz ve güvenilir yolu tartışmasız şekilde aşılamadır.” vurgusunun yapıldığı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan her insan gibi çocukların da sağlıklı olma hakkı anayasada güvence altına alındığı ve devlete bu güvenceyi sağlama görevi yüklendiği belirtildi.

“ÜCRETSİZ AŞI SAĞLAMA GÖREVİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA AİT”

Çocukların sağlıklı ve engelsiz olmasının en ucuz, güvenilir ve kabul gören yolunun aşılama olduğunun altı çizilirken, “Erişebilir, ücretsiz aşı sağlama görevi de Sağlık Bakanlığı'na aittir.” denildi.

Açıklamada, şu anda çocukluk çağı aşılamaları devlet tarafından hem kamu hem özeldeki hekimlere ücretsiz olarak sağlanırken, 18 Ocak 2023 tarihli Sağlık Bakanlığı kararı ile sadece Sağlık Bakanlığı kurumlarında yapılacağı, ücretsiz özel kuruluşlara verilmeyeceğine yönelik yapılan açıklamaya işaret edildi; “Gerekçe olarak aşı takip sistemi olmaması ve soğuk zincir sisteminin olması gibi nedenler gösterilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki; sağlık alt yapısını kurmak ve denetlemek bakanlığın görevidir. Bahsedilen sağlık alt yapısındaki yetersizlikleri düzeltmek de bakanlığın görevlerindendir.” ifadeleri kullanıldı.

“TOPLUM SAĞLIĞI RİSKE ATILIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın denetleme, kontrol ve istatistik yoksunluğu nedeniyle dış baskılar sonucu aldığı bu kararla, alım gücü zayıflamış olan bireylerin sağlığa erişim hakkının kısıtlandığı ve belirli çıkar çevreleri oluşturarak aşı üzerinden maddi sömürünün yolunun açıldığının kaydedildiği açıklamada, ciddi ilaç ve aşı eksikliğinin sonucu olarak aşılama oranlarının düşmesi ve tedavi olanaklarının ortadan kalkmasıyla toplum sağlığının riske atıldığı belirtildi.

“ALINAN KARAR İVEDİLİKLE GERİ ÇEKİLMELİ”

“Sağlık alt yapısında ve denetlemedeki sorunlar, çocukların ücretsiz sağlığa erişim hakkını elinden almamalı, alınan karar ivedilikle geri çekilmelidir.” vurgusunun yapıldığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na ilgili sorunlarda iş birliği çağrısı yinelendi; birliğin alt yapının sağlanması ve denetlenmesi için birlikte çalışmaya açık olduğumuzu beyan edildi.