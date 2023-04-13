Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Alınan karar sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Bir çok vatandaş yolların durumuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden de bir açıklama yapıldı... Taşımacılar , "Elbetki seyrüsefer harçı ödenmiş olmalı ancak seyrüsefer karşılığı olan yollar ne olacak?" diye sordu.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

Bizler Yasaların aksini asla savunmayız. Elbetki seyrüsefer harçı ödenmiş olmalı ancak seyrüsefer karşılığı olan yollar ne olacak. Peki kullanıma uygun olmayan bu yolların yarattığı beklenmeyen giderler ne olacak

1. Yollardaki çukurlardan doğan lastik gideri

2. Yollardaki çukurlardan doğan rot gideri

3. Yollardaki cukurlardan doğan bacak gideri

4. Yollardaki çukurlardan doğan amortisör gideri

5. Yollardaki çukurlardan doğan helezon gideri

6. Yollardaki çukurlardan doğan makas gideri

Peki tüm bunlara rağmen yolların denetimini ve trafiğe uygun olmaması durumunda kapatılmasını, buna sebebiyet verenlerin görevinden men edilmesini kim denetleyecek.

Mesela Girne dağ yolu, siz sola kesin araç sağa gitsin. Mesela Girne Lefkoşa yolu aracın oynamadık yerinin kalmadığı yer. Sekmekten yolcularımızın şikayet ettiği yol.

Bunlar içinde bir çözüm bekliyoruz.