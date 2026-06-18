Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların çalışanların görüş ve katkılarının alınmasını amaçlayan, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yürütülen tamamen iç idari bir süreç olduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya kanallarında bu sürecin bankanın mali yapısını veya faaliyetlerini etkileyen olağanüstü gelişmeler varmış gibi yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Bahse konu çalışmanın bankanın mali yapısı, faaliyetleri, müşterilerine sunduğu hizmetler veya operasyonel işleyişiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

“Yasal haklarımız saklıdır”

Kıbrıs Vakıflar Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı şekilde bankaya olan güveni zedeleyebilecek nitelikte asılsız haber yayan veya yayımlayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm yasal haklarının saklı olduğunu bildirdi.

“Faaliyetler kesintisiz sürüyor”

Açıklamada ayrıca, bankanın faaliyetlerini 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürdüğü, ilgili otoritelerin gözetim ve denetimi altında bulunduğu ve mali yapısının son derece sağlam olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası, olağan faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.