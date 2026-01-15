Bahçeli ile görüşmesinde Tümer'e, Prof. Dr. Himmet Karadal eşlik etti. Mustafa Tümer'in ziyarette vakıf medeniyetinin günümüz koşullarında akademik çalışmalarla yeniden yorumlanmasının önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, vakıf medeniyeti ve akademik çalışmalar ele alındı. Vakıf medeniyetinin yalnızca tarihsel bir miras olmadığı; toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve kamu yararını merkeze alan yönetim anlayışını temsil ettiği vurgulandı. Vakıfların, Türk-İslam medeniyetinde eğitimden sağlığa, şehircilikten kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazede devlet-toplum ilişkisinin tamamlayıcı unsuru olarak işlev gördüğü belirtildi.

Görüşmede ayrıca , vakıf hukukunun tarihsel gelişimi ve modern kamu yönetimiyle ilişkisi, vakıfların sosyal politika, eğitim ve kültürel miras alanlarındaki rolü, akademi ile kamu kurumları arasında kurulabilecek bilimsel iş birliği modelleri ve vakıf temelli kurumların planlama, yönetim ve sürdürülebilirlik boyutları gibi konular ele alındı.

Ayrıca üniversiteler ve vakıf kurumları arasında ortak araştırmalar, sempozyumlar ve yayın faaliyetleri yürütülmesinin önemine işaret edildi. Taraflar, bunun hem akademik dünyaya hem de toplumsal yapıya kalıcı ve nitelikli değerler üretme potansiyeline sahip olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda Mustafa Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yayımlanan ve Osmanlı dönemine ışık tutan Şer’iye Sicilleri’nden derlenen bir eseri Devlet Bahçeli’ye takdim etti.