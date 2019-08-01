Bugün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 448’inci yıl dönümü…

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinliklerle kutlanacak.

25 Temmuz’da başlayan kutlama etkinlikleri, bugün tamamlanacak.

Bu kapsamda 25 Temmuz’dan beri ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık.

Bugün saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verilecek.

Etkinlikler çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle dernek ve örgütler anma mesajı yayımladı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle dernek ve örgütler anma mesajı yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, yüz yıllık mücadelenin ve savunulan hakların feda edilemeyeceğini, azınlık olunamayacağını belirtti. Dernek, geçmişi bir defa daha yaşamamak için KKTC’yi yaşatmaya, Türkiye’ye ve etkin ve fiili garantisine her zaman ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda ise mesajında,1 Ağustos’un, Kıbrıs’ın fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğuna işaret ederek, günün önemine değindi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağladığı vurgulandı.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek de mesajında, “Ecdadımızın Kıbrıs’ı fethedişinin 448. yılını, Kıbrıs’ta Türk mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61. kuruluş yıl dönümünü ve adadaki varlığımızın garantilerinden biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1 Ağustos her zaman kutlanması gereken önemli bir tarih ve şanlı tarihimizin zaferlerle dolu bir günüdür“dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün var olma adına verdiği mücadelede dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk halkının, dün olduğu gibi bugün de yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı geleceğe umutla baktığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varlığını koruyup, bugünlere ulaşabilmek için büyük bedeller ödediğini, geçmişte yaşanan acıları unutmamak gerektiğini belirtti.

BRTK