Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 22 pozitif vaka
Kapat

1 araç trafikten men edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:01
631 Okunma
1 araç trafikten men edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren işçi pansiyonu, kahvehane, gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edildi.
Bahse konu şahıslar ve kumarhane sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 926 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 199 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
İskele’de faaliyet gösteren 2 kumarhane, bet ofis ve eğlence merkezi kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 420 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021
Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021
CUMHURBAŞKANI TATAR LUTE’U YARIN 14:30’DA KABUL EDECEK
CUMHURBAŞKANI TATAR LUTE’U YARIN 14:30’DA KABUL EDECEK
Tatar, Lute’a iki ayrı devlete dayalı modelini detaylarıyla anlatacak
Tatar, Lute’a iki ayrı devlete dayalı modelini detaylarıyla anlatacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim