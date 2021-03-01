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1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir eczanenin camını kıran ve içeriden ilaç ve para çalarken suçüstü yakalanan zanlı Turgut Kömürcan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:39
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1 ay cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal olaya ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlı Turgut Kömürcan’ın 28 Şubat 2021 tarihinde saat 11.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı - Lefkoşa üzerinde, KKTC Bakanlar Kurulunun almış olduğu Sokağa çıkma yasağına aykırı hareket ederek, Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir eczanenin doğuya bakan alüminyum ve camdan mamul ön giriş kapısının camını bordür taşı ile vurmak sureti ile kırdığını söyledi.

Polis zanlının kapıyı kırdıktan sonra bir cürüm işlemek niyeti ile içeriye girdikten sonra eczane içerisindeki 260 TL parayı ve 55 TL değerindeki 100 mg Viagra ve 40 TL değerindeki 20 mg Lifta marka ilacı sirkat ettiği esnada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Emrah Turgal zanlı üzerinde yapılan aramada 260 TL nakit para, 55 TL değerindeki 100 mg Viagra ve 40 TL değerindeki 20 mg Lifta marka ilaçlar ve dükkan içerisinde bulunan bordür taşı emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlı kapı camını kırdığı esnada sağ elinin üçüncü parmağını kestiğinden dolayı Lefkoşa devlet hastanesi acil servisinde gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Lefkoşa Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini mahkemeye aktardı.

Turgal zanlının daha önceden benzer sabıkası olduğunu ayrıca benzer suçtan da 2020 yılından kalma askıda davası bulunduğunu belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ve sabıkası ile askıda davası olmasını da dikkate alarak davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

KAYNAK : KAMALI HABER 

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