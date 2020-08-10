1 Haftada 57 trafik kazası meydana geldi

Polisin 3-9 Ağustos tarihleri arasında ülke genelindeki trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 213 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 601 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
144 sürücü süratten ceza aldı.
KKTC’de 3-9 Ağustos arasında 57 trafik kazası meydana geldi, 24 kişi bu kazalarda yaralandı.
57 kazadan 19'u yaralanmayla, 38'i hasarla sonuçlandı.
Kaza nedenlerinde sürat ilk sırayı aldı.
Lefkoşa 20, Gazimağusa 11, Girne 11, Güzelyurt 7, İskele 8 kazayla bilançoya girdi.