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1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

KKTC’de 8-14 Ağustos döneminde 69 trafik kazası meydana geldi; bu kazaların 1’i ölüm, 12'si yaralanma, 56’sı da hasarla sonuçlandı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:25
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1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı


Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 15 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre kazaların 18’i süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarı 2 milyon 913 bin 500 TL olan kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

24, Gazimağusa 17, Girne 17, Güzelyurt 3, İskele 8”.

-Trafik kontrolleri

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri kapsamında ise toplam 8 bin 756 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 784 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat (177), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (126), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (101), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (79), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (40), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (38), Muayenesiz Araç Kullanmak (38), Dikkatsiz Sürüş (21), Alkollü Araç Kullanmak (14), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (10), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (6), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (5), Trafik Işıklarına Uymamak (3), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Tehlikeli Sürüş (2), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2) ve 119 diğer trafik suçları”.

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