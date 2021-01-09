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5'i yerel 22 pozitif vaka
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1 kişi yoğun bakıma alındı

Bakan Pilli: "Toplam 3195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi "

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:16
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1 kişi yoğun bakıma alındı

KKTC'de son 24 saatte toplam 3 bin 195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı.

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 5   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18         

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605    

Toplam Vaka Sayısı: 1765  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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