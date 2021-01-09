KKTC'de son 24 saatte toplam 3 bin 195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı.
9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605
Toplam Vaka Sayısı: 1765
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1