“1 Temmuz konusunda içim rahat değil”

Televizyon programına katılarak açıklamalarda bulunan Özersay, mevcut kararlar alındığında Türkiye’deki durumun da daha farklı olduğunu ancak Türkiye’deki günlük vaka sayısındaki artış nedeniyle alınan kararın yeniden gözden geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti: “1 Temmuz’da başlaması öngörülen yeni uygulama başlayacak mı yoksa tedbirlerin bir süre daha uzatılması konusunda yeni bir karar mı verilecek bunu Bakanlar Kurulu’nda görüşüyoruz. Türkiye konusunda önceki verilen kararı uygulama konusunda içim rahat değil. Ancak bir değişiklik yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Şu anki tabloda ya tarihi ileri alma ya PCR testinin yanı sıra başka önlemler alma ya da karantina uygulamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız kararı değişen şartlarda revize etmemiz kanaatindeyim. Görüş birliği olursa yapılabilir.”
“GÜNEY KIBRIS’LA KAPILARIN AÇILMASI KARARI ÜLKENİN GENEL DURUMUNA VE VAKA SAYISINA GÖRE VERİLDİ”
Güney Kıbrıs’la kapıların açılmasına ilişkin sorulara da yanıt veren Kudret Özersay, günlük vaka sayısı ve genel ülke durumu dikkate alınarak bir karar üretildiğini anlattı. Özersay, “Rum tarafı 8 Haziran itibariyle uluslararası uçuşa açılıp karantinasız bir döneme geçti. Bu mekanizmanın sonuçlarını bekledik ve sonuca bakarak nasıl bir uygulama yapacağımızı belirledik” dedi.
1 Temmuz’a kadar Türkiye’den ve İngiltere’den daimi ikamet sahibi kişilerin gelebildiğini ve bu kişilerin karantinaya gireceğini açıklayan Özersay, 1 Temmuz’dan sonra ülkeleri 3 ayrı kategoriye ayırdıklarını anlattı: Birinci kategorideki ülkelerden gelenlerden gelmeden önce yapılmış PCR testi istenecek. İkinci kategorideki ülkelerden gelenler uçağa binmeden test yapılacak ve geldiğinde ikinci test yapılacak. Üçüncü kategoride yer alan Amerika, Brezilya, İran, İngiltere gibi ülkelerden gelen kişiler karantinaya alınacak.”
Özersay, Rum tarafının iki aydan fazladır vaka görülmeyen KKTC vatandaşlarına uyguladığı geçiş kurallarının siyasi olduğunu da düşündüğünü sözlerine ekledi ve devam etti: “Vaka görülen çoğu ülkeye daha kolay geliş imkanı verirken bize zorunlu kıldığı şartlarla ekonomiyi de zora sokuyor.”
“İKİNCİ EKONOMİK PAKET REEL SEKTÖRE CİDDİ DESTEK İÇERİYOR”
Başbakan Yardımcısı Özersay, açıklanan ikinci ekonomik paketle reel sektöre ciddi bir destek verileceğini belirtti. Özersay ekonomik pakete ilişkin şöyle konuştu:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı katkıyla kamuda 3 ay boyunca yapılan kesintilerin geriye dönük ödemelerinin yapılması ve maaşların düzenli olarak yatırılması sağlanacak” diyen Özersay, düzenli ödenen maaşların piyasada bir para hareketinin olması açısından önemli olduğunu söyledi. Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
“Böyle bir mali destek bize iç borçlanma imkanı sağlıyor. Biz kamunun maaşlarını düzenli ve kesintisiz ödeyemeyecek durumda olsak borçlandığımızda ancak maaş öder duruma geliriz. Oysa Türkiye’nin taahhütte bulunduğu mali destek bize içeride reel sektörü desteklemek için bir hareket alanı sağlıyor. Merkez Bankası’yla istişare ederek bir iç borçlanma yoluna gidiyoruz. Bu borçlanma ile de reel sektörde bir destek hamlesi yapıyoruz. Piyasada devlete iş yapan, mal ve hizmet satan pek çok firma ve kişi maliyeden parasını alamadı. Paketle birlikte bu alacakların hemen bir ay içinde ödenmesini hedefliyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz maaş destek yaklaşımını bazı sektörler için haziran ayında da devam ettireceğiz. Çünkü bazı sektörler açık gibi görünse de fiilen açılamadı. Örneğin seyahat acentaları gibi. Herhangi bir turist hareketi olmadığı için adı açık ama çalışamayan, masrafları devam eden bir sektöre dönüştü. Bu ve bunun gibi sektörlere destek sürecek.
“KÜÇÜK İŞLETMELERİN SGK PRİM ÖDEMELERİNİN %75’İNİ DEVLET ÜSTLENECEK”
5 kişiye kadar çalışanı olan küçük işletmeler, SGK ödemeleri gibi belli başlı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa maddi destek verilmesi öngörülüyor. Reel sektördeki aktörlerin çoğu gelip, ‘Bize hibe vermenizi istemiyoruz. Bize ödeyebileceğimiz kredi desteği verin’ talebinde bulunmuştu. Bu paketle birlikte daha önce açıkladığımız kredi desteğini hem miktar olarak artırıyoruz hem de geri ödeme şeklini kolaylaştırıyoruz. İlk 6 ay ödeme yapılmıyor, vadesini ciddi şekilde uzatıyoruz. Faiz destek kredisi olarak veriyoruz. Devletin önümüzdeki 3-4 aylık sürede sosyal sigorta yatırımları konusunda önemli bir ölçüde sorumluluğu üstüne alması söz konusu. Açık olsa bile yüksek geliri olmayan işletmelerin çalışanlarının SGK primlerinin %75 yükünü devlet üstelenecek. Bu da reel sektöre önemli bir destek olacaktır.”
Kudret Özersay, Başbakan Yardımcılığı’na bağlı olan Kalkınma Bankası’ndan turizm yatırımı ya da yurtlarla bağlantılı alınan kredilerin taksitlerinin ödemelerinin ise Aralık 2020’ye kadar öteleneceğini belirtti. Verilen bilgiye göre diğer sektör kredi ödemeleri ise Eylül 2020’ye öteleniyor.
İçin rahat değilse daha ne bekleniyor çıldırıcam
Sayin Ozersay lutfen doktorlarimizin, uzmanlarimizin , hayatlarini bu ugurda harcamis insanlarin laflarina kulak verin. Bizim bu virusle basedebilecek bir saglik sistemimiz YOK. Gecen sefer ucuz atlatmamizin TEK SEBEBI HALKIN ERKENDEN TAMAMEN KAPANMASIDIR. Bu sonuca bakarak BIZ VIRUSU YENDIK diyenler bu isten anlamayanlar ve kendilerine politik kar cikarmaya calisanlardir. Biz bu virusu YENMEDIK VE YENEMEYIZ!!! Turkiyede bu salgin butun siddetiyle devam ediyor ve bu sartlarda 1 Temmuzdan sonra bize de gelir. Bunun nasil bir felakete donusebilecegini saglik uzmanlari anliyor politikacilar hayal bile edemiyor. Birinci dalgada yasananlar ikinci dalganin da ayni olacagi anlamina gelmiyor. Bu sefer kolay atlatamayiz. hele hele kapanma olmazsa tam bir felakate donusuruz. I Temmuz sartlari MUTLAKA Degismelidir yoksa ayvayi yiyecegiz. Elde dedecegimiz uc kurus karin on katini zarar edecegiz ve halkin sagligi tehlikeye girecek bircok kisi olecek. Bunu ben demiyorum UZMANLARIMIZ soyluyorlar.
Insanları çatladacaksınız be siz. Ne açacaksınız kapıları. Bu kadar sıkıntı çekerik maddi manevi. Açıp bulaştıracaksınız hepimize. Yapmayın yaw yapmayın.
Bilimin ötesinde siyaset ve / veya laf kalabalığına gerek yok. Manevi duyguları anavatan yavru vatan hislerini bırakıp bilimsel gerçekler ışığında doğru olan yapılacak. Yeter ki konunun uzmanlarına değer verilsin.
Abi konunun uzmanlari bilim kurulundan isitifa etti. Biz bu yalanlara daha fazla alet olmak istemiyoruz deyip biraktilar. Durumun vahamiyeti bu yani.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
bakanlar kurulunda oturup el kaldiran ben miyim be buba..yok deseydin. bize ne aglan.
Ozersay hep boyle. Kamera karsisinda baska konusur , sonra toplanirlar , ardindan tam tersi aciklama yapar. Her iki tarafi da memnun etmeye calsiri hep. Yarin kalkip da 1 Temmuzu bile beklemeyceyik yarindan aciyoruz derse hic sasirma yani. :)Beğen (1) Beğenmedim! (0)
HİÇ BİRŞEY SAĞLIKTAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR NOKTA. 1 can bile bile 1 milyon liradan kıymetlidir. Hangi paradan bahsediyorsunuz? Esas sınırları açarsanız açlık ölecek insanlar? Bulaş başladığında kim dükkanlara gidecek, mecbur tekrar kapanacaz ve turistlerden gelecek parayı kat kat daha fazla ödeyeceğiz. Kendinize gelin, bulaşı kaldıracak bir sağlık sistemimiz yok. Milletin sağlığıyla kimse oynayamaz...
Abi cok dogru soyluyorsun da bunlar burunlarindan otesini goremiyorlar. SADECE SIMDIYI gorebiliyorlar. Ekonomik sorun var , o zaman acilalim. E acilinca ne olacak haberin var mi? Yok. Ikinci dalga gelirse kapanma olmayacakmis . :))) Bunlar hayal goruyorlar. VAllahi Irandan beter oluruz . Oluleri koyacak morg bulamayiz. Daha isin ciddiyetini idrak edememisler . Yarin essek gibi yine kapanacagiz edecegimiz zarar kac kat daha fazla olacak ustelik hastalananlar olenler de cabasi ama o kadar ilerisini dusunme kabiliyetleri yok malesef. Cocuk oyuncagi zannederler. Basimiza gelecek da sonra anlayacaklar, baska care yok. Galdik bunnarin eline artik.Beğen (4) Beğenmedim! (0)
Adaya gelmek zorunda olay yüzlerce öğrenci var girmesi gereken online sınavlar var karantina uygulandığı taktirde sınavlara giriş engeliyle karşı karşıya kalınacaktır bir yandan ev sözleşmeleri bitmiş taşınacak insanların mağduriyeti söz konusudur uygun kararların alınıp Kıbrıs halkının sağlığıda göz önüne alınarak bir şekilde mağduriyeti olan öğrencilerin adaya alınması gerekmektedir.
Gardasim o zaman gelecekler 14 gun karantinada kalacaklar pasa pasa. Sonra cikip ne yapacaklarsa yapacaklar magdur olmak istemezlersa. Yoksa biz kktc vatandaslari magdur olacayik. Benim maddi durumum hic iyi degil. Ona ragmen isin dogrusu bu.Beğen (6) Beğenmedim! (1)
Ev sözleşmemiz bitiyor aynı şeyleri ev sahiplerinede söylesene ? Ulan öğrenci şamar oğlanına döndü sal bizi geçelim türkiyeye okumaya geçicez diye ödünüz kopuyor ama madur etmekden başka birley yapmıyosubyz
Sen anlamamissin. Turkiyeye GIDISLER sorun degil, GELISLER sorundur. KKTC de hastalik yok , Turkiye de var. O yuzden bizden Turkiye ye hastalik bulasmaz sadece Turkiyeden KKTC ye bulasabilir. Zaten kactir Ercamn dan Turkiyeye ucak seferleri duzenlendi ve duzenleniyor. Elcilige sor sana soylerler yakinda yine vardir mutlaka.Beğen (2) Beğenmedim! (0)