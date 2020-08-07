1 yıldan fazla kaçak gezdi

Ülkemizde 1 yıldan fazla bir süredir kaçak olarak kalmakta olan zanlı D.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan D.S’nin ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etme suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Osman Nuri Yatıevi'nde bir polis ekibince yapılan denetimler sırasında pansiyonda kalmakta olan D.P'nin muhaceret giriş-çıkışında yapılan kontrolde; 02.07.2019 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini söyledi.

Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının giriş-çıkış dökümünde yapılan kontrolde; 06 Şubat2018 tarihinde KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığı ve konu tarihten itibaren KKTC'ye çıkış yapmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine zanlının çalışma izin dökümlerinde yapılan kontrolde; 02.07.2019 tarihinden itibaren çalışma izninin iptal edildiği ve yenilenmesi için herhangi bir müracaatta bulunulmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının Senegal uyruklu olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını söyleyerek, ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.