Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

1 yıldan fazla kaçak gezdi

Ülkemizde 1 yıldan fazla bir süredir kaçak olarak kalmakta olan zanlı D.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:33
1341 Okunma
1 yıldan fazla kaçak gezdi

Ülkemizde 1 yıldan fazla bir süredir kaçak olarak kalmakta olan zanlı D.S tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan D.S’nin ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etme suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Osman Nuri Yatıevi'nde bir polis ekibince yapılan denetimler sırasında pansiyonda kalmakta olan D.P'nin muhaceret giriş-çıkışında yapılan kontrolde; 02.07.2019 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini söyledi.

Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis,  zanlının giriş-çıkış dökümünde yapılan kontrolde; 06 Şubat2018 tarihinde KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığı ve konu tarihten itibaren KKTC'ye çıkış yapmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis,  yine zanlının çalışma izin dökümlerinde yapılan kontrolde; 02.07.2019 tarihinden itibaren çalışma izninin iptal edildiği ve yenilenmesi için herhangi bir müracaatta bulunulmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının Senegal uyruklu olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını söyleyerek, ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yeni pozitif vaka
2 yeni pozitif vaka
Erdoğan'ın açıklamaları
Erdoğan'ın açıklamaları
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim