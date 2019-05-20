“10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’da başlıyor

Bu yıl sanatsal bir içerik ve “uluslararası turizm kimliği kazandırma” amacıyla düzenlenecek festival 2 gün sürecek.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtası ile korunup tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, Lefke çarşı merkezinde yer alacak.

Kırsal kalkınmayı, yerel üretimi ve kültürü destekleme hedefi ile düzenlenen festivalin açılışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak ve etkinlikler gece saat 23.00’ye kadar devam edecek.

“Ceviz Tadında Bayram” sloganı ile gerçekleştirilecek festival kapsamında yerel stantlar, “Bayram Geldi Hoşgeldi” temalı gösteriler, çocuk aktiviteleri, Halk dansları, müzik dinletileri, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından “El Emeği Göz Nuru Sergisi”, “Fikret Demirağ Şiir Otobüsü Sergisi”, rehber eşliğinde “Adım Adım Lefke” tanıtım turu, Lefke Avrupa Üniversitesi katkılarıyla “Uluslararası Turizm Gecesi” yer alacak. Final gecesinde ise “Bay ve Bayan Turizm Gençlik Gösterisi” düzenlenecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü gerçekleştirilecek festivale “Cittaslow ( Sakin Şehir) Lefke sevenlerini bekliyor” sloganıyla tüm halka katılım çağrısı yapıldı. (BRT)