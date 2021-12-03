10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi

‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Muhammet Ercan, zanlının 21 Eylül – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu aktardı.

Ercan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi Dr. Havva Dağseven ile çocuğun annesinin 22 Kasım’da yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade ederek, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden Ercan, Atatürk İlkokulu’nda görev yaptığını belirterek, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kayetti.

Ercan, cinsel saldırıya uğrayan çocuğun psikolojik kontrolden geçirileceğini, ancak doktor raporunun henüz çıkmadığını da aktararak, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.