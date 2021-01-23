1000 adet aşı 28 Ocak'ta teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile 18 Ocak, 2021 tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, dün (22 Ocak, 2021) Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destek’ten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığı ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destek’ten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve uzman ekibiyle telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen hellimin Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile KKTC’den Avrupa pazarına ticareti konularını AB Komisyonu yetkilileriyle detaylı şekilde ele aldı.



Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan aşıların en erken zamanda ülkemize ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi. Komisyon yetkilileri AB’nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda 1000 adet aşının daha 28 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin vizyonunu ve iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine yönelik tutumumuzu da AB yetkilileriyle paylaştı.



Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu AB heyetini, Şubat ayının ilk yarısında adaya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret çerçevesinde de kabul edecektir.