11 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün 7 bölgede 11 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu

Bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; 08.30-19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.