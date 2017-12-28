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112 Acil ilk koşan onlar

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Sağlık sisteminin “Olmazsa olmazı” 112 Hızır Acil Servis başarılı işlere imza atıyor...

28 Aralık 2017 Perşembe 10:23
112 Acil ilk koşan onlar
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Yeni Bakış gazetesinden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; KKTC Sağlık sisteminin önemli bir parçası olan 112 Acil Servis, 104 hemşire ve 23 ambulans ile hizmetlerini sürdürüyor. 

En küçük bir sıkıntıda ilk koşan onlar

Sağlıkla ilgili olaylarda ilk olarak vatandaşın yardımına koşan ekip zaman mefhumu gözetmeksizin günün 24 saati hizmetlerini sürüdrüyor. 

Vatandaş hizmetlerden memnun

Hasta veya yaralılara ilk müdahaleyi yapma gibi çok önemli bir görevi başarıyla sürdüren 112 Hızır Acil Servis personeli, halkın da büyük takdirini toplamış durumda.

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