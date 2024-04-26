Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova görüşmede, kısıtlı imkân ve mali olanaklar dâhilinde en azından hizmetlerin aksamaması, ihtiyaçların giderilmesi ve kurumun işlevsel yapısının güçlendirilmesi adına çalışacaklarını kaydetti. Berova, 2024 yılı bütçe olanakları çerçevesinde ilgili bakanlık yetkilileri ile de görüşeceklerini kaydetti.

Arkan

Tel-Sen Başkanı Cemal Arkan, Sendikanın çalışmaları, sıkıntıları ve istekleri hakkında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya bilgi verdi. Arkan, özellikle kurumda araç ve personel eksikliğinden bahsetti.