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112 acil servis çalışanları: “Etkinlikle alakamız yok!”

KKTC’de faaliyet gösteren devlet hastanelerinde 112 acil servis birimlerinin yapılacak olan Kıbrıs Paramedik Derneğinin etkinliği ile hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır.

22 Mayıs 2022 Pazar 12:22
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112 acil servis çalışanları: “Etkinlikle alakamız yok!”

Gündem Kıbrıs’a birçok bölgeden ulaşan 112 acil servis çalışanları Kıbrıs Paramedik Derneği ile ilgi ve alakalarının olmadığını, 12 acil sevişte çalışan hiçbir personelin bu derneğin üyesi olmadığını belirtti.

Buna ek olarak düzenlenecek olan etkinliğe devletin 112 acil sevisine ait hiçbir ambulans aracın kullanılmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız..

Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı güvenilir ve yetkili bir kaynak, “ 112 acil servis kullanımında olan ambulansların sadece sağlık için kullanılabileceği bu tür yarış gibi etkinliklerde kullanılmasının mümkün olmadığı gibi kamuoyunun vicdanında da onay alamaz” dedi.

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