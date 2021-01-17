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11’i yerel 12 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1560 test yapıldı, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

17 Ocak 2021 Pazar 19:32
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11’i yerel 12 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1560 test yapıldı, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"
 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yok

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 366.793

Toplam Vaka Sayısı: 1907

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1657

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    
 
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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