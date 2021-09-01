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125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.744 test yapıldı, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi taburcu edildi"

01 Eylül 2021 Çarşamba 19:02
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125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.744  olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 112 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 125 kişi ise yerel vakadır. 

48 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


1 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.744   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 125 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 112 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .465. 445  

Toplam Vaka Sayısı: 16.566   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2157 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4930 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 301 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3425 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.915

Son Güncelleme: 01.09.2021 23:59
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