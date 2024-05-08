Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin Ankara ziyareti esnasında CTP'li vekiller olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekil ve Emekli Büyükelçi Sayın Namık Tan ile görüştüklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Toros, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti, "Görüşmelerde iki parti arasındaki ilişkilere ve BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk" dedi.