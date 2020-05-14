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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Covid-19 salgınının, tarımın ve üretimin yaşamsal önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:26
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çiftçinin emeğinin, her bir alınterinin ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığını vurgulayarak, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, tarımın ve üretimin yaşamsal önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda,  üreten toplumlar yok olmaz anlayışıyla hareket ederek, salgının tarım sektöründe yaratmış olduğu  sıkıntıların aşılması ve çiftçilerimizin bu dönemi en az hasarla atlatmaları için el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun en kötü şartlar altında bile üretimden geri kalmadığını, ayakları üzerinde durmayı başarabildiğini ifade eden Oğuz, “Çiftçilerimiz bu zor dönemi, hem kendi gayretleri hem de Devletimizin desteğiyle atlatacaktır” dedi.

Oğuz, üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyelere ulaşması, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi için hep beraber çalışacaklarını dile getirerek, çiftçilerin  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

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