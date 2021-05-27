14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.
1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenikent-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3
Lefke
Gemikonağı-1
27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211
Toplam Vaka Sayısı: 7155
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1