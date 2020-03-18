15 gün boyunca gözetim altında olacaklar

Yurtdışından gelerek Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, otobüslerle izole bir şekilde, karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel'e taşınmaya devam ediyor.