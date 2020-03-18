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15 gün boyunca gözetim altında olacaklar

Yurtdışından gelerek Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, otobüslerle izole bir şekilde, karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel'e taşınmaya devam ediyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 13:26
1062 Okunma
15 gün boyunca gözetim altında olacaklar

Yurtdışından gelerek Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, otobüslerle izole bir şekilde, karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel'e taşınmaya devam ediyor.

Ercan Havalimanı apronundan alınarak otele taşınan vatandaşlar 15 gün boyunca otelde gözetim altında tutulacaklar.

Karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel'de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, otele giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMalpas OtelKarantina
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Johnny sins 2020-03-18 13:40:08

5 yıldızlı otelde bedava kalacaklar korona sayesinde beleş tatil

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