15 Şubat’a kadar tam kapanma

05 Şubat 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ÜST KOMİTE ALINAN KARARLARI AÇIKLADI:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 04.02.2021 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

Kapanmanın uygulandığı son bir hafta içerisinde ülkemizde vaka sayısının çok yüksek seyretmeye devam etmesi ile sağlık sistemimiz bu vakaları karşılamada yetersiz kalmak üzeredir. Alınan önlemlerin ülkemizde görülen bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı nedeni ile önlemlerin ve denetimlerin arttırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında kapanma süresinin 05.02.2021 saat:20:00’dan başlayarak 15.02.2021 tarihine kadar uzatılarak elzem faaliyetler dışında tam kapanma uygulanması gerekli görülmüştür.

Alınan Kararlar Şöyledir;

1. Alınan sokağa çıkma yasağının istisnai durumlar dışında tüm günü kapsayacak şekilde 15 Şubat 2021 saat:05:00’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2. İlçelerde hizmet verecek sektörler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 08:00 ile 17:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir.

-Fırınlar, Pazar günleri hariç üretim yapmaya devam edeceklerdir.

-Her bölgede nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczane, 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

- Açık sektörlerin tedarikçileri, 17:00-20:00 saatleri hizmet vereceklerdir. Pazar günleri ise hizmet verilmeyecektir.

- Pazar günleri nöbetçi eczane dışında kalan tüm işletmeler kapalı olacaktır.

-Restoranlar ve paket servisleri kapalı olacaktır.

-Yürüyüş ve spor faaliyetleri yapılmayacaktır.

-TÜK’ün yem ve arpa satışları, yem ve un fabrikalarının faaliyetleri durdurulmuştur. Ancak zaruri durumlarda ilçe emniyet kurullarının izni ile açılabilecektir.

-Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin üretimleri devam edecektir.

- İnternet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetleri devam edecektir.

- Özel güvenlik hizmeti veren firmalar çalışmaya devam edecektir.

- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcıları hizmet vermeye devam edecektir.

- Hayvancılık ve tarım sektörleri faaliyetlerine devam edecektir.

3. Açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet kurullarından izin alan kişilerin, ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri gerekmektedir.

4. İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, yaşlı bakım merkezleri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, özel laboratuvarlar, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecektir.

5. Elektrik kurumu, belediyeler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları hizmetler aksamayacak şekilde minimum personel ile hizmet vereceklerdir.

6. İthalat-ihracat ve narenciye sektörleri ve bu sektörlere ait nakliye hizmetleri açık olacaktır.

7. Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Gümrük, Sağlık, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Odası hizmetler aksamayacak şekilde minimum personel ile hizmet vermeye devam edeceklerdir.

8. 17 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

9. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaları kaydı ile Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

10. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

11. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

12. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin geçişleri ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olacaktır.

13. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

14. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

15. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

16. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir. Bu kişilerin geçişlerinde son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonucu aranacaktır.

17. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

18. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören kişilerin sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak eğitimlerinin online olarak devam etmesine karar verilmiştir.

19. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

20. Yukarıdaki durumların haricinde doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacaktır.

21. PCR testlerinin yapılması ve Covid-19 aşılama programı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve duyuracağı şekilde devam edecektir.