15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü KKTC’de de anıldı

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Türk milletinin 15 Temmuz’da, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Başçeri, Türkiye’nin dış politika, enerji, savunma, ulaştırma, altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık gibi alanlardaki atılımlarının 15 Temmuz’da verilen mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin müreffeh geleceği için mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

KKTC’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Boğaz Şehitliği’ndeki anma töreniyle başladı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, kurum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan Saner ve Büyükelçi Başçeri’nin anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklarımızın göndere çekilmesiyle devam etti.

“HAİN DARBE GİRİŞİMİ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE, AZİZ MİLLETİMİZ VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TARAFINDAN BERTARAF EDİLMİŞTİR”

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, anma töreninde yaptığı konuşmada, “15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edilmiştir” dedi.

Türkiye’yi esaret altına almak isteyen terör örgütü FETÖ’nün gerçek yüzünün 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını ve terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidin ortadan kaldırılmasında en önemli payın Türk milletine ait olduğunu kaydeden Büyükelçi Başçeri, “Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da, milletimiz meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını ve Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

“O GECE TÜRK MİLLETİ, KADINI, ERKEĞİ, GENCİ VE YAŞLISIYLA İRADESİNE, GELECEĞİNE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI”

O gece Türk milletinin, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktığını vurgulayan Başçeri, 15 Temmuz gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir-komuta zincirine sadık kalan kahraman askerlerimizin ve halkımızın mücadelesinde, 251 vatandaşımızın şehit olduğunu, iki binden fazla vatandaşımızın da yaralandığını anımsattı.

15 Temmuz gününün beş yıldır ülkemizde, aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimize de sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek üzere “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak andığımızı belirten Ali Murat Başçeri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimiz ve o mücadelede yaralanan gazilerimizi anmak üzere Boğaz Şehitliği’nde bir araya gelindiğini söyledi.

Başçeri, bu anlamdı günde törene katılarak birlik ve bütünlük göstermelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile tüm kabine üyelerine ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

“ATILIMLAR, 15 TEMMUZ’DA VERİLEN MÜCADELENİN DEVAMI NİTELİĞİNDEDİR”

Türkiye’nin her alanda verdiği mücadelenin, 15 Temmuz’da verilen mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu ve ülkenin müreffeh geleceği için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Başçeri, şöyle devam etti:

“Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle bir araya geldiğimiz bugün, Türkiye’nin dış politika, enerji, savunma, ulaştırma ve altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık gibi alanlardaki atılımlarının 15 Temmuz’da verilen mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu bir kere daha en güçlü ifadelerle vurgulamak istiyorum.

Bugün Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta, hem Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması için gösterilen kararlı duruşun arkasında da 15 Temmuz’da verilen mücadelenin devamının olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin müreffeh geleceği için mücadelemiz kararlıkla sürdürülecektir”

“TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE OLAN MİNNET BORCUMUZU ASLA ÖDEYEMEYİZ”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sunduğu imkanla Boğaz Şehitliği’nde, 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitlerimizin anısına 251 fidan diktiklerini anımsatan Başçeri, şöyle konuştu:

“Bugün, 46 yıl önce Kıbrıs Türkünü korumak için canlarını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerimizin ve mücahit kardeşleriyle koyun koyuna yatan Mehmetçiğimizin manevi huzurunda, diktiğimiz fidanların boy verdiğini görüyoruz.

Mutlu barış harekâtında Ada’da ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz.

Bu vesileyle, başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

ŞEHİTLERİN RUHUNA DUA OKUNDU

Konuşmanın ardından, şehitlerin ruhlarına ithafen aşr-ı şerif ve dua okundu, Boğaz Şehitliği’ndeki şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Tören, Boğaz Şehitliği’nde, TİKA tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anısına oluşturulan fidanlığın ziyaretiyle tamamlandı.

LEFKOŞA’DAKİ HZ. EBUBEKİR CAMİSİ’NDE “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ YAD” PROGRAMI DÜZENLENİYOR

“5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında bu akşam, Lefkoşa’daki Hz. Ebubekir Camisi’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” Programı da düzenleniyor. Saat 21.00’da başlayacak etkinlik BRT’den canlı yayınlanacak.