15 yaşındaki çocuk hintkeneviriyle yakalandı!

Girne’de 15 yaşında bir kişinin üzerinden hintkeneviri çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne’de Baldöken otopark alanı içerisinde dün öğleden sonra polis tarafından şüpheli görülen C.B.M.(E-15) ve C.P.F.(E-19)’nin üzerlerinde yapılan armada, C.B.M.(E-15)‘nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.