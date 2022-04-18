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15 yıllık bekleyiş ne zaman bitecek Ahmet Benli?

Kanlıköy’de yaşayan vatandaşlar mandıralarla iç içe yaşamaktan bıktı…

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:51
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15 yıllık bekleyiş ne zaman bitecek Ahmet Benli?

ÖZEL HABER

Kanlıköy’de yaşayan vatandaşlar mandıralarla iç içe yaşamaktan bıktı…

Kanlıköy’de yaşayan vatandaşlar mandıraların yerleşim yeri içerisinde olmasından dolayı isyan ediyor.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, mandıracılıkla uğraşan hayvancılar için 15 yıl önce yerleşim yeri dışında mandıraların dağıtıldığını, ancak mandıraların hala daha köyün içerinde olduğunu aktardı.

Köy muhtarının Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile görüştüğünü de belirten vatandaşlar, Benli’nin kendilerinden zaman istediğini, seçim sonrasında bu konuyla ilgileneceğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

“Seçimde 3-5 oy alabilme uğruna bölge halkı olarak mağdur ediliyoruz” diyen Kanlıköylüler, “Kokudan, pislikten, sinekten evlerimizde bile oturamıyoruz. Köyümüze arsa almak için gelen yatırımcılar mandıraları görünce yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Köyümüz kalkınıp gelişemiyor. Artık bu duruma dayanacak gücümüz ve sabrımız kalmadı” dedi.

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