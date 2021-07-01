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150 bin doz aşı daha gelecek!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlık ocaklarında aşılama yaşının 18’e indiğine dikkat çekerek, “Süratli bir şekilde aşılamayı tamamlamalıyız” dedi. Üstel 150 bin doz aşı daha geleceğini de kaydetti.

01 Temmuz 2021 Perşembe 10:33
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150 bin doz aşı daha gelecek!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ada TV ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Ada’ programına katılarak, Koronavirüs sürecini değerlendirdi.

Koronavirüs aşılarının Güney Kıbrıs’tan gelmediğini, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderildiğini dile getiren Üstel, “Bizim muhatabımız AB’dir, Güney Kıbrıs değil. AB’den de gelen aşıların oranı da bellidir” ifadelerini kullandı.

150 Bin doz aşı daha gelecek

Üstel, “Anavatan Türkiye’ye teşekkür ederiz. Her gittiğimizde bizi geri çevirmediler, biz bir istedik, anavatanımız iki verdi… Bizim anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’dir… Başka bir muhatabımız yoktur bizim…” dedi.

Türkiye’den yaklaşık 350 bin doz aşı geldiğine dikkat çeken Üstel, 150 bin doz aşının daha geleceğini belirtti ve şunları söyledi:

“TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yürek dolusu sevgiler ve selamlar…”

“Güney, kırmızı kategorisine girdiği anda kapıları kapatma gündeme gelebilir"

Güney Kıbrıs’ta artan vakalara işaret eden Ünal Üstel, “Güney, bir anda kapıları kontrolsüz bir şekilde açtığı için vaka sayıları yükseldi… Şu anda turuncu kategorisine girdi… Kırmızı kategorisine geçtiği anda kapıları kapatma gündeme gelebilir” diye konuştu.

Günde 5 bin doz aşı yapılıyor

Aşı merkezlerinde 5 bin civarında aşı yapıldığını da belirten Üstel, “ Yüzde 70 hedefini koyduk… Bu süratle ben inanıyorum ki çoğu yerlerimizi açmış olacağız…” ifadelerini kullandı.

Sağlık Ocaklarında aşılama yaşı 18'e indi

Üstel, ülke genelinde 209 bin 21 doz aşı yapıldığının altını çizerek, sağlık ocaklarında aşılama yaşının 18 yaşa indiğini dile getirdi.

Ülke genelinde ise 30’lu yaşlara inildiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Üstel, “Süratli bir şekilde aşılamayı tamamlamamız lazım. Çünkü üçüncü dozlar geliyor kendimizi hazırlamalıyız…” şeklinde konuştu.

“Varyantların testlerini bizim de yapmamız gerekiyor”

Eğitim ve turizm sektörünün aşılanmasının tamamlandığını aktaran Ünal Üstel, yeni ortaya çıkan varyantların tespit edilebilmesi için testlerin ülkede de yapılması gerektiğini vurguladı.

“TC Sağlık Bakanı Koca ile iletişim halindeyiz”

Sağlık Bakanı Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm uygulamalarının aynısının KKTC’de de yapıldığını belirterek, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını kaydetti.  

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n383742-saglik-ocaklarinda-asilama-yasi-18e-indi-suratli-bir-sekilde-asilamayi-tamamlamaliyiz

Son Güncelleme: 01.07.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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