“1500 TL destek ödemeleri için başvuru tarihi belirleniyor”

Kapanan işyerlerindeki çalışanlara yapılacak 1500 TL destek için başvuru tarihlerinin 22 Şubat Pazartesi günü belirlenerek açıklanacağı kaydedildi.

Ödemelerin Mart ayının ilk haftasında olması için çalışma yapıldığı da ifade edildi. Kanal SİM’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık “1500 TL başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunu yanıtlayarak, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığındaki Fon Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat Pazartesi günü toplanacağını, bu konuyu görüşeceğini ve başvuruların ne zaman yapılacağının açıklanacağını belirtti.

Çelebi Ilık, en fazla etkilendiği belirlenen işyerlerindeki çalışanlara, 1500 TL’ye kadar ödeme yapılacağını hatırlatarak, “ödemeler çalışanların hesaplarına yatırılacak” dedi.

“Geçen dönemden çok daha fazla iş yeri kapandı” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, ödemelerin Mart ayının ilk haftasında olması için çalışma yapıldığını kaydetti.

Kaynağın Maliye tarafından oluşturulacağını da belirten Ilık, “Fondaki para imkanı yok yetmez. Maliye destekli bir ödeme olacak. Hükümet bu kaynağı hazırlayacak” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN