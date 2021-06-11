15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-2/ Demirhan-1

Girne

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

Lefke

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2



11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770

Toplam Vaka Sayısı: 7526

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

