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16'sı yerel 17 yeni vaka!
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16'sı yerel 17 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 3521 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi" 

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:07
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16'sı yerel 17 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3521 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

21 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3521 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 301.728 

Toplam Vaka Sayısı: 1412 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1225 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 181 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 126 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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