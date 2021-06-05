16’sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16’sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1
Girne
Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1
Lefke
Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 /
5 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633
Toplam Vaka Sayısı: 7409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006