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16’sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:59
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16’sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16’sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne,  6 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1

Lefke

Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 /

5 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   4

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633

Toplam Vaka Sayısı: 7409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006

Son Güncelleme: 05.06.2021 19:00
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