Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabahtan beri görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 8 sanık tutuksuz da yargılanmaya devam edecek.

Mahkeme, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını emretti.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 12 Haziran saat 10.00’da yapılmasını da karara bağladı.

ESENDAĞLI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkemenin ara kararını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati önem taşıyan bir delil niteliğinde olduğunu söyleyerek, konun tekrardan bilirkişiye havale edilmesinin günün en önemli gelişmesi olarak niteledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da davadan emsal karar çıkarana kadar mücadelenin süreceğini, kimsenin kendilerini yıldıramayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, ara kararın okunarak, mahkemenin 12 Haziran Çarşamba güne ertelendiğini söyleyerek, bugünkü kararın öngörülerine uygun bir şekilde çıktığını belirtti.

Esendağlı, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini söyleyerek, Bozkurt ailesinin online olarak katılmasına karar verildiğini buna karşın Erdem Yıldız’ın mahkemede hazır bulunma talebinin de kabul edildiğini belirtti.

Esendağlı, bugünkü duruşmanın ana eksenini oluşturan Gazi Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporu üzerindeki tartışmalar ve eleştirilerin dikkate alınarak, mahkemenin dosyanın yeni bir üniversiteye yeni bir bilirkişi raporu hazırlaması üzerine gönderilmesi kararını aldığını vurguladı. Esendağlı, bilirkişi raporunun 12 Hazirana yetişmesinin zor olduğunu söyledi.

Bilirkişi raporunun hayati önem taşıyan bir delil niteliğinde olduğunda işaret eden Esendağlı, tekrardan konunun bilirkişiye havale edilmesinin günün en önemli gelişmesi olduğunu kaydetti.

KARAKAYA

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sürecin zor ve uzun olacağının bilincinde olduklarını söyleyerek, ara kararın açıklandığını sürpriz bir karar olmadığını belirtti.

Karakaya, “Biz aileler olarak mücadelemize devam edeceğiz. Sanık avukatlarının elinde hiçbir şey yok. Gerçekler ortada. Aldığımız raporlarla gerçekler göz önünde zaten” dedi.

“Çocuklarımızı, sevdiklerimizi öldürdüler, bunun cezasını çekecekler” diyen Karakaya, bir cinayet işlendiğini, buna neden olanların cezalarını çekeceklerini kaydetti.

Mücadeleye devam edeceklerini belirten Karakaya, davadan emsal karar çıkana kadar mücadelenin süreceğini, kimsenin kendilerini yıldıramayacağını, bir sonraki duruşmaya da katılacaklarını davalarının peşinde olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından aileler “Meleklere verilmiş sözümüz var” şeklinde sloganlar attı.