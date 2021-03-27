Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
YDP Kurultayı 11 Nisan 2021
GÜNEY KIBRIS'TA 361 YENİ VAKA.. HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE POZİTİF
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

17'si yerel 23 pozitif vaka

27 Mart 2021 Cumartesi 18:46
1606 Okunma
17'si yerel 23 pozitif vaka

27 Mart  2021

"Toplam 7178 test yapıldı, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7178 olup, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 21 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17  kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/  Hamitköy-2/ Yenişehir-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1

İskele

İskele Boğaz-1

Güzelyurt

Bostancı-1

27  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578  

Toplam Vaka Sayısı: 4260  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 27.03.2021 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP Kurultayı 11 Nisan 2021
YDP Kurultayı 11 Nisan 2021
GÜNEY KIBRIS'TA 361 YENİ VAKA.. HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE POZİTİF
GÜNEY KIBRIS'TA 361 YENİ VAKA.. HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE POZİTİF
Karpaz ve İskele'nin başı farelerle dertte
Karpaz ve İskele'nin başı farelerle dertte
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim