17 yılda 767 can kaybı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, KKTC’de trafik kazalarının ardı arkası bir türlü kesilmiyor, ülkemizde gün geçmiyor ki bir veya daha fazla trafik kazası meydana geliyor.

Kazaların birçoğu araçların hasar görmesi ile sonuçlanırken birçok kazada araç sürücüleri veya araçlarda yolcu olarak bulunan kişiler, ya da yayalar yaralanıyor.

Meydana gelen bazı kazaların ise bilançosu çok ağır oluyor.

KKTC’de her gün bir kaza yaşanması hatta ölümlü trafik kazaları bile bazı sürücülere ders olmuyor.

Tüm uyarılara, KKTC’de trafik kazaları bilançosuna rağmen bazı sürücüler, trafikte kendini yarışta zannederken bazıları kaza riski en yüksek olan yollarda bile anlamsız bir cesaret göstererek hatalı sürüş, bazı sürücüler de aşırı alkol tesiri altında direksiyon başına geçiyor hem kendi canını hem de başkalarının hayatını riske atıyor.

KKTC’de trafik kazalarına ilişkin Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri, acı gerçeği gözler önüne seriyor.

Ülkemizde son 1 yılda meydana gelen ölümlü kazalarda yaya ölümleri ise dikkat çekiyor.

1 yılda 3 bin 672 kaza 37 ölüm

Trafik terörü 2017 yılında da can yaktı. Bir yılda 37 eve ateş düştü.

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre KKTC’de 2017 yılında 3 bin 672 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 897 kişi yaralanırken 37 kişi de yaşamını yitirdi.

366 günde 11 yaya trafikte öldü

Sürücülerin trafikte birbirine karşı saygısının giderek azaldığı ülkemizde yayalar da görmezden gelinmeye devam ediyor.

KKTC’de 2017 yılında meydana gelenölümlü trafik kazalarında yaya ölümleri dikkat çekiyor. İstatistiklere göre 2017 yılında yaşanan ölümlü trafik kazalarında yaşamını kaybeden 37 kişiden, 9’u yaya. 2018 yılının ilk ölümlü kazasında 2 yaya, alkol tesiri altında direksiyon başına geçen bir sürücünün aracı ile ezmesi neticesinde can verdi.

17 yılda 767 kişiyi trafiğe kurban verdik

KKTC’de meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin istatistikler, trafikteki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

İstatistiklere göre, ülkemizde 2001-2017 yılları arasında 767 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

Buna göre, 2001’de 60, 2002’de 41, 2003’te 53, 2004’te 76, 2005’de 64, 2006’da 48, 2007’de 47, 2008’de 48, 2009’da 44, 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016’da 36, 2017 yılında ise 37kişi kazalarda yaşamını yitirdi.

Alkol ve uyuşturucu kaza getiriyor

KKTC’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin polisin raporlarında “sürat” ve “dikkatsiz sürüş” dikkat çekerken “alkollü araç kullanmak” ve “Uyuşturucu madde kullanımı” da kazalara neden oluyor.

Trafik bilincinin yeteri kadar oluşmadığı ülkemizde halen onlarca sürücü alkol tesiri altındayken direksiyon başına geçiyor, trafiğe çıkıyor.

Alkol tesiri altında araç kullanan sürücülerin karıştığı kazaların geneli ciddi sonuçlar doğuruyor.

2018 yılının ilk gününde Alsancak’ta meydana gelen ve yaya iki kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada araç sürücüsünde yapılan alkol muayenesi acı gerçeği ortaya koydu.

Araç sürücüsü Adnan Tokmak’ın kaza sırasında 212 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yol güvenliğindeki eksiklik de etken

KKTC’de meydana gelen trafik kazalarında tek suçlu sürücüler ve yayalar da değil. Birçok kazanın ana sebebi, yeterli yol güvenliğinin olmaması.

Ülkenin birçok bölgesinde anayollarda halen daha beton bariyer yok. Yollar köstebek yuvası gibi, kasisler ya fark edilecek nitelikte değil ya da standardında üzerinde yükseklikte. Ülkede bazı bölgelerde anayolda dahi aydınlatma lambası bulunmuyor.

Prof.Dr. Çakıcı: Alkol başka bir insana dönüştürüyor

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin etkisi altında araç kullanılmasının telafisi mümkün olmayan neticelere neden olabileceğine vurgu yaparak, “ Alkol, uyuşturucu gibi maddelerin tesiri altında araç kullanılması telafisi mümkün olmayan neticelere neden olabiliyor. Kişi başka bir kişiye dönüşüyor. Halüsinasyon, dikkat ve kontrol kaybı, halleri yaşıyor. Alkol ve uyuşturucu tesiri altında trafiğe çıkılması halinde kaza da kaçınılmaz oluyor” dedi.

Prof Dr. Çakıcı, KKTC’de son yıllarda uyuşturucu kullanımının ciddi boyutta arttığını belirterek özellikle Bonzai türü uyuşturucu maddenin kullanımında adeta patlama yaşandığını kaydetti.

Prof. Dr. Çakıcı, Bonzai kullanan 10 kişiden 9’ununpsikoz denilen akıl hastalığı belirtileri ile hekime veya hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Uyuşturucunun kişide, dikkati bozukluğu, kontrol ve konsantre eksikliği, refleks kaybı, uyku hali, zehirlenme hali gibi etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakıcı, uyuşturucunun alkol ile birlikte kullanımı halinde bu etkilerin iki kat arttığını ifade etti.

Alkol ve uyuşturucunun kişinin gerçek dünya ile ilişkisini bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakıcı, “Gerçek yaşamın dışına çıkıldığı için bu maddelerin tesiri altında araba kullanmak veya trafikte bulunmak çok ciddi sonuçlara neden olur” dedi.

Avcı:Sürücüler yayaları korumadan sürüyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Avcı,“Sürücülerin yayaları korumadan sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz” diyerek 366 günde 11 yayanın trafikte can verdiğini belirtti, yaya ölümlerinin birçoğunun sürücülerin yayaları koruması gerektiğini bilmeden araç kullanmalarından kaynaklı olduğunu söyledi.

Trafikte en az savunması, korunması olan yayalar ve motosiklet sürücüleri olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, 50 km üzerinde bir sürat ile bir yayaya çarpılması halinde kazanın ölümle sonuçlanmasının büyük olasılık olduğunu söyledi, şehir içlerinde 50 km hız limiti konmasının ana sebebinin de bu olduğunu kaydetti. Avcı, “En büyük tehlike de kafa travması ve iç organ yırtılması” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Avcı, yaya geçidinin doğru yapılmaması ve düzgün boyanmaması, yayalarınistediği yerden karşıya geçme hakkını kendinde bulması, yola atılmayı tercih etmeleri, belediyelerin kaldırımların bütünselliğini ve düzgünlüğünü sağlayamaması, ihtiyaca göre yaya geçidi olmaması, üst ve alt geçitlerin olmaması, aydınlatmanın yetersiz olması gibi nedenlerin de yaya ölümlerini arttıran etkenler olduğunu söyledi.