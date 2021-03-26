Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
137 bin Euro'yu hackledi
137 bin Euro'yu hackledi
Flaş Haber
Bir hemşire daha pozitif
Kapat

18 ay hapis cezası verildi

Kuzey Kıbrıs’a 18 Mayıs 2019 tarihinde 150 adet MDMA (Extazi) türü sentetik uyuşturucu maddeyi ithal eden ve tasarruf eden sanık Muhammed Naser Abdullah Almuta’nın aleyhindeki dava karara bağlandı.

26 Mart 2021 Cuma 17:05
534 Okunma
18 ay hapis cezası verildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında, oy birliğiyle verilen kararı Başkan Gazi okudu.

Gazi, uyuşturucu madde kullanımının küçük yaşlara düştüğünü belirterek, toplumda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını kaydetti.

MDMA (Extasy) sentetik uyuşturucu türünün insan sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini dile getiren Gazi, sanığın tasarrufunda 150 adet miktarında hap bulunmasının ciddi bir olgu olduğunu aktardı.

Gazi, sanığa ceza verilirken caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi ve kamu yararı düşünülmesinin söz konusu olduğuna vurgu yaparak, sanığa 18 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"UBP her zaman olduğu gibi seçime en hazır partidir"
"UBP her zaman olduğu gibi seçime en hazır partidir"
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim