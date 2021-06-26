18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1
Girne
Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1
Güzelyurt
Zümrütköy-1
Lefke
Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1
İskele
Aygün-1
26 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 18
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073
Toplam Vaka Sayısı: 7957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384