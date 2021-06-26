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18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

KKTC'de toplam 7521 test yapıldı, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi"

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:55
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18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1

Güzelyurt

Zümrütköy-1

Lefke

Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1

İskele

Aygün-1

26  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 18

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073

Toplam Vaka Sayısı: 7957

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384

Son Güncelleme: 26.06.2021 23:50
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