191'i yerel, 220  pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 191 kişi ise yerel vakadır.

86 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 37 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 191

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020

Toplam Vaka Sayısı: 24.951

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6540

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.982