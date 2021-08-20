Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalacaklar

20 Ağustos 2021 Cuma 12:20
71 Okunma
2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalacaklar

(Kamalı Haber)

 

Lefkoşa’da bir araç içerisinden çalan zanlılar A.A.K., A.B.B.ve O.L.J.G. tutuklsanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, zanlılar A.A.K. , A.B.B ve O.L.J sirkat suçuna methaldar ol.G.'nin olduğunu belirtti. Polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde 15:00 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy otopark içerisinde park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin A.Ö’ye ait kilitsiz vaziyetteki LV 742 plakalı aracın el freninin altında muhafaza edilen Bond marka siyah cüzdan ve cüzdan içerisindeki kendisine ait bir adet KKTC kimlik kartı, KKTC sürüş ehliyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı, bir adet işbankasına ait hesap kartı, bir adet Koopbank optimum kart, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın Lefkoşa'da sakin A.A.K., A.B.B.ve O.L.J.G tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Hacımulla, zanlıların şartları yerine getirememesi halinde 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim