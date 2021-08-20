2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalacaklar

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da bir araç içerisinden çalan zanlılar A.A.K., A.B.B.ve O.L.J.G. tutuklsanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, zanlılar A.A.K. , A.B.B ve O.L.J sirkat suçuna methaldar ol.G.'nin olduğunu belirtti. Polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde 15:00 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy otopark içerisinde park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin A.Ö’ye ait kilitsiz vaziyetteki LV 742 plakalı aracın el freninin altında muhafaza edilen Bond marka siyah cüzdan ve cüzdan içerisindeki kendisine ait bir adet KKTC kimlik kartı, KKTC sürüş ehliyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı, bir adet işbankasına ait hesap kartı, bir adet Koopbank optimum kart, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın Lefkoşa'da sakin A.A.K., A.B.B.ve O.L.J.G tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Hacımulla, zanlıların şartları yerine getirememesi halinde 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.