Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 gün tutuklu kalacaklar
2 gün tutuklu kalacaklar
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor
2 kişi tutuklandı 1 kişi...
Hem dövdüler hem soydular
Hem dövdüler hem soydular

2 gün tutuklu kalacaklar

Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerineyerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Usman Sani Usman ve daha sonra uyuşturucu maddeyi aldığı kişi olduğu tespit edilen zanlı Khalid Sanusi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:58
869 Okunma
2 gün tutuklu kalacaklar

Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerineyerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Usman Sani Usman ve daha sonra uyuşturucu maddeyi aldığı kişi olduğu tespit edilen zanlı Khalid Sanusi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, zanlılar Usman Sani Usman ve Khalid Sanusi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.08.2020 18.30 tarihinde, 12.08.2020 tarihinde trafik kazası yapan ve aranan zanlı Usman Sani Usman’ın tutuklandığını Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilmeden önce yapılan üst aramasında tasarrufunda ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Çavuş, zanlının konu maddeyi 17.08.2020 tarihinde konu maddeyi zanlı Khalid Sanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"
PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"
5 Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
5 Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
Kurudere kavşağı'nda yangın
Kurudere kavşağı'nda yangın
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim